Rencontre avec Nasim Marashi Bibliothèque Municipale Bègles, 24 novembre 2023, Bègles.

Rencontre avec Nasim Marashi Vendredi 24 novembre, 18h30 Bibliothèque Municipale

Nasim Marashi est née en 1984 à Téhéran. Elle est romancière, scénariste et journaliste. Son premier roman L’automne est la dernière saison est devenu en peu de temps un véritable best-seller en Iran. Avec beaucoup de poésie, Nasim Marashi soulève la question du départ et de la liberté, elle interroge l’histoire quotidienne et la grande Histoire en mêlant le réel et l’intime.

Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

