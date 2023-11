Nos corps sont vos champs de bataille Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Nos corps sont vos champs de bataille Bibliothèque Municipale Bègles, 23 novembre 2023, Bègles. Nos corps sont vos champs de bataille Jeudi 23 novembre, 18h30 Bibliothèque Municipale Projection du documentaire « Nos corps sont vos champs de bataille » suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Isabelle Solas. Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bibliothèque Municipale
58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130
Bègles
Terres Neuves
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

