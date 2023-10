Bonobo – Concert illustré Bibliothèque Municipale Bègles, 18 novembre 2023, Bègles.

Bonobo – Concert illustré par Sébastien Capazza de la Cie Fracas

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où…

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions… et les dessins originaux d’Alfred projetés simultanément.

Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique… À mi-chemin entre BD, concert et ciné-concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé…

Sébastien Capazza : musique, idée originale.

(à partir de 6 ans)

Gratuit sur inscription au 05 56 49 54 81 ou par mail bibliotheque@mairie-begles.fr

Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:bibliotheque@mairie-begles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

concert illustrations

Cie Fracas