BONOBO
Bibliothèque Municipale Bègles, 18 novembre 2023, Bègles.

BONOBO
Samedi 18 novembre, 10h30
Bibliothèque Municipale
Sur inscription

Multi-instrumentiste, Sébastien Capazza met en musique les illustrations d'Alfred et nous entraine dans un voyage initiatique visuel et sonore de toute beauté.

Bibliothèque Municipale
58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles
33130 Terres Neuves
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

