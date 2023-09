La Nuit des bibliothèques Bibliothèque Municipale Bègles, 7 octobre 2023, Bègles.

La Nuit des bibliothèques Samedi 7 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale Entrée libre

Coupe du monde de rugby 2023 en France et Jeux Olympiques de Paris 2024 obligent, la Nuit des Bibliothèques se met au sport pour cette nouvelle édition et se lance le défi de vous prouver que culture et sport ne sont pas incompatibles !

La bibliothèque de Bègles et le service des Sports de la ville vous donnent rendez-vous autour d’un programme riche en surprises avec des animations gratuites et ouvertes à tous : enfants, adolescent.es ou adultes, habitué.es ou non des bibliothèques.

Plus de détails sur le site de la bibliothèque.

Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.54.81 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.mairie-begles.fr/node/1821685 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

bibliothèque sport

Bordeaux Métropole