La fresque du climat Bibliothèque Municipale Bègles

Gironde La fresque du climat Bibliothèque Municipale Bègles, 30 septembre 2023, Bègles. La fresque du climat Samedi 30 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale Sur inscription La fresque du climat est un atelier qui mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participants aux changements climatiques.

Sans culpabiliser et par une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, la Fresque engage les individus dans un échange constructif. A l’issue de l’atelier, les participants sont motivés et outillés pour agir à leur niveau.

Sur inscription au 05.56.49.54.81 https://fresqueduclimat.org/ Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556495481 »}] [{« link »: « https://fresqueduclimat.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

Samedi 30 septembre, 10h30
Bibliothèque Municipale
58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles
Gironde Nouvelle-Aquitaine

