Gironde

La lune, si possible Bibliothèque Municipale, 12 mai 2023, Bègles. La lune, si possible Vendredi 12 mai, 18h30 Bibliothèque Municipale Gratuit sur inscription Monsieur H. a une mission : nous annoncer que la lune va être décrochée. Pas symboliquement non, mais pour de vrai. Toutefois, peut-on vraiment vivre sans la Lune ? Cette fable contemporaine questionne sur la prise de conscience de chacun face aux dérèglements à venir.

> En partenariat avec la Cie La Volière Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.54.81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:30:00+02:00 – 2023-05-12T20:00:00+02:00

