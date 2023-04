Comptoir de l’Art Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Comptoir de l’Art Bibliothèque Municipale, 10 mai 2023, Bègles. Comptoir de l’Art Mercredi 10 mai, 18h30 Bibliothèque Municipale Entrée libre Au cours de ce comptoir seront évoquées les principales réalisations de cet architecte star pour mieux comprendre les spécificités de sa démarche

> Avec Yann Perraud/ Le musée imaginé Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T18:30:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00

2023-05-10T18:30:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Municipale Bègles

Bibliothèque Municipale Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Comptoir de l’Art Bibliothèque Municipale 2023-05-10 was last modified: by Comptoir de l’Art Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale 10 mai 2023 Bègles Bibliothèque Municipale Bègles

Bègles Gironde