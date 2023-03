Librairie Solidaire Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Librairie Solidaire Bibliothèque Municipale, 25 mars 2023, Bègles. Librairie Solidaire Samedi 25 mars, 10h30 Bibliothèque Municipale Pour toutes et tous La bibliothèque de Bègles invite la Librairie Solidaire portée par le Secours Populaire pour une permanence présentant ses projets à venir sur la ville.

Animée par des bénévoles, cette initiative s’inscrit dans la démarche de solidarité incarnée par le Secours populaire.

Avec plus de 10 000 ouvrages d’occasion, cette librairie itinérante permet l’accès à la lecture au plus grand nombre : adulte, jeunesse et étudiants. Redonnant aux livres une seconde vie, ce projet participe également à une action d’économie verte. Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 54 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

