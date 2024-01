Livres jeunesse : rencontre avec Sara Gavioli – Samedi 20 janvier Bibliothèque Municipale Beauzelle, 20 janvier 2024, Beauzelle.

Livres jeunesse : rencontre avec Sara Gavioli – Samedi 20 janvier Sara Gavioli – autrice et illustratrice propose une lecture ludique idéale pour un moment de complicité entre le parent et l’enfant. Samedi 20 janvier, 10h00 Bibliothèque Municipale Sur réservation

« J’ai la bougeotte ! » et « J’ai la parlotte ! » sont 2 livres drôles et charmants, aux illustrations pastel.

L’enfant découvre le monde des animaux en même temps son propre corps.

Dans un jeu efficace de miroir, le petit personnage reproduit les gestes de l’animal et le lecteur peut en faire autant.

Gratuit

Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie

