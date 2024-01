Lecture musicale « Le grand voyage de Balthazar » – Samedi 13 janvier Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Haute-Garonne Lecture musicale « Le grand voyage de Balthazar » – Samedi 13 janvier Bibliothèque Municipale Beauzelle, 13 janvier 2024, Beauzelle. Lecture musicale « Le grand voyage de Balthazar » – Samedi 13 janvier Samedi 13 janvier, 10h30 Bibliothèque Municipale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00 Aurélia à la flûte traversière et Sébastien au piano accompagneront le périple d’un bonhomme de neige nommé Balthazar.

Une sensibilisation en douceur au cycle de l'eau. Gratuit Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle

