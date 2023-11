Conférence : quand les tableaux passent à table – Samedi 25 Novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Haute-Garonne Conférence : quand les tableaux passent à table – Samedi 25 Novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle, 25 novembre 2023, Beauzelle. Conférence : quand les tableaux passent à table – Samedi 25 Novembre Samedi 25 novembre, 14h30 Bibliothèque Municipale Marie-Pierre Bruner, conférencière et présidente de l’association « Tolos’art » poursuit son cycle de conférences, cette fois sur le thème de « L’alimentation et la peinture ». Les aliments et le repas ont constitué, au fil des siècles, un sujet particulièrement prisé des peintres. Bien des genres picturaux sont concernés : la scène de genre, la peinture d’histoire ou la nature morte nous en offre de remarquables images. De l’étal d’une marchande de fruits à une scène de cuisine, d’un repas paysan à un banquet biblique, tour d’horizon des moeurs alimentaires. Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

