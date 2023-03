Exposition mangas – Du 31 mars au 5 mai Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Exposition mangas – Du 31 mars au 5 mai Bibliothèque Municipale, 31 mars 2023, Beauzelle. Exposition mangas – Du 31 mars au 5 mai 31 mars – 5 mai Bibliothèque Municipale Renseignements Thème :

Présentation de divers œuvres de mangaka : la BD japonaise, le « Dieu du Manga » de Osamu Tézuka, le Shônen Manga, le Josei Manga, Manhwa, la BD coréenne… Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-beauzelle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 82 99 11 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

