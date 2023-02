Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 11 mars Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 11 mars Bibliothèque Municipale, 11 mars 2023, Beauzelle. Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 11 mars Samedi 11 mars, 10h00 Bibliothèque Municipale

Renseignements

L’École de Musique et l’Association « lire et faire lire » vous invitent à des moments de lecture en musique à la bibliothèque municipale ! Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie Petit pingouin

Pas facile d’être un pingouin frileux sur la banquise blanche et gelée… Petit Pingouin partira, avec Ca-chalot, à la recherche du secret : le secret pour ne plus avoir froid. Et il se pourrait bien qu’il ne soit pas là où on l’attendait ! Une tendre histoire d’amitié à travers les continents. Les contes sont illustrés musicalement par les professeurs et élèves et lus selon la technique japonaise appelée « Kamishibaï ».

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Bibliothèque Municipale Beauzelle Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Municipale Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/

Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 11 mars Bibliothèque Municipale 2023-03-11 was last modified: by Lectures musicales “Petit pingouin” – Samedi 11 mars Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale 11 mars 2023 Beauzelle Bibliothèque Municipale Beauzelle

Beauzelle Haute-Garonne