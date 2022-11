Projection du film « Marquises des îles au bord du ciel » – Samedi 26 novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Projection du film « Marquises des îles au bord du ciel » – Samedi 26 novembre Samedi 26 novembre, 14h00 Bibliothèque Municipale

Dans le cadre du Festival Terres d’Ailleurs Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie En présence de Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon. Au cœur du Pacifique surgissent des îles tourmentées, envoûtantes et mythiques : les Marquises. Pour rompre l’isolement de ses habitants, il existe un lien vital, de commerce et d’échange qui relie cet archipel du bout du monde à Tahiti, centre administratif et politique de la Polynésie Française. Ce lien, c’est un bateau hors du commun, mi passagers-mi cargo. Embarquez à bord de l’Aranui V pour un voyage unique, à la découverte des îles les plus inaccessibles où des femmes et des hommes incarnent toujours avec fierté l’art de vivre aux Marquises…

