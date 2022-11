Festival Terres d’Ailleurs – Du 23 au 27 novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Festival Terres d’Ailleurs – Du 23 au 27 novembre Bibliothèque Municipale, 23 novembre 2022, Beauzelle. Festival Terres d’Ailleurs – Du 23 au 27 novembre 23 – 27 novembre Bibliothèque Municipale

Renseignements

Terres d’ailleurs est un festival à la croisée de plusieurs mondes : les sciences, l’exploration, la littérature de voyage, l’ethnographie, l’art… Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.bibliotheque.beauzelle.fr »}] L’objectif est de sensibiliser le grand public aux sciences par le biais du voyage et de l’exploration, souvent perçus comme des notions lointaines. L’association Délires d’encre et le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse se sont associés pour co-organiser chaque année le Festival Terres d’ailleurs depuis sa création SAMEDI 26 NOVEMBRE

14h – bibliothèque Projection du film Marquises des îles au bord du ciel, en présence de Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon. DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Durant toute la durée du festival, la bibliothèque invite à participer au 8e prix du public, qui récompensera le meilleur récit d’aventures vécues par l’auteur publié en 2022. Féru de littérature de voyages, aventurier dans l’âme ou simplement curieux, participez à l’élection ! Plus d’infos :

19 rue des Rossignols,

bibliotheque@mairie-beauzelle.fr

05 82 99 11 68

www.bibliotheque.beauzelle.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T09:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Bibliothèque Municipale Beauzelle Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Municipale Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/

Festival Terres d’Ailleurs – Du 23 au 27 novembre Bibliothèque Municipale 2022-11-23 was last modified: by Festival Terres d’Ailleurs – Du 23 au 27 novembre Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale 23 novembre 2022 Beauzelle Bibliothèque Municipale Beauzelle

Beauzelle Haute-Garonne