De Babylone aux toits de Paris Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie Marie-Pierre BRUNNER, conférencière nationale et présidente de l’association « Tolos’art – Des clefs pour l’art », poursuit son cycle de conférences thématiques et vous présente “DE BABYLONE AUX TOITS DE PARIS“. L’inscription, gratuite, est obligatoire Thème : Depuis la plus lointaine antiquité, des jardins ont été créés pour le plaisir des dieux, des rois et des hommes ! L’histoire de l’art s’intéresse à cette forme d’art éphémère. Cette conférence offrira un voyage à travers le temps et l’espace. La découverte du jardin au fil des siècles sera au programme, depuis la lointaine Babylone jusqu’aux murs végétaux et aux jardins sur les toits de notre temps, en passant par les chefs d’oeuvre du genre créés à la Renaissance. Plus d’infos :

