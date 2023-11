Journée Langue des Signes : contes signés Bibliothèque municipale Beautiran, 2 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

La municipalité a lancé, depuis 2020, de multiples actions de sensibilisation à la langue des signes et à la culture sourde qui se traduisent par l’organisation d’une journée ouverte à tous le 2 décembre !

Sourds, malentendants et entendants pourront participer à des animations.

Des lectures signées de contes auront lieu à 10 h et 11 h, à la bibliothèque..

2023-12-02

Bibliothèque municipale Place de Verdun

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Since 2020, the municipality has launched a number of initiatives to raise awareness of sign language and deaf culture, including a day open to all on December 2!

Deaf, hard-of-hearing and hearing people will be able to take part in a range of activities.

Signed story readings will take place at 10 a.m. and 11 a.m. in the library.

Desde 2020, el municipio ha puesto en marcha una serie de iniciativas para dar a conocer la lengua de signos y la cultura sorda, ¡incluida una jornada abierta a todos el 2 de diciembre!

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y oyentes podrán participar en diversas actividades.

A las 10.00 y a las 11.00 se leerán cuentos con signos en la biblioteca.

Die Stadtverwaltung hat seit 2020 zahlreiche Aktionen zur Sensibilisierung für die Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur gestartet, die sich in der Organisation eines für alle offenen Tages am 2. Dezember widerspiegeln!

Gehörlose, Hörgeschädigte und Hörende können an Animationen teilnehmen.

Um 10 Uhr und 11 Uhr werden in der Bibliothek Märchen mit Gebärden vorgelesen.

