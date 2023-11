Exposition Portraits de Vie Bibliothèque Municipale Auzances, 7 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Portraits de Vie

Exposition photo

Par Alex Overton et Nathanaël Fournier

Du 07-28 novembre à la Bibliothèque Municipale d’Auzances

et à la salle du conseil de l’hôtel de ville à partir du 16 novembre sur demande.

2023-11-07 fin : 2023-11-28

Bibliothèque Municipale

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Portraits of Life

Photo exhibition

By Alex Overton and Nathanaël Fournier

November 07-28 at the Auzances Municipal Library

and in the council room of the town hall from November 16 onwards on request

Retratos de vida

Exposición fotográfica

Por Alex Overton y Nathanaël Fournier

Del 07 al 28 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Auzances

y en la sala del consejo del ayuntamiento a partir del 16 de noviembre previa petición

Porträts des Lebens

Ausstellung von Fotos

Von Alex Overton und Nathanaël Fournier

Vom 07.-28. November in der Stadtbibliothek von Auzances

und im Ratssaal des Rathauses ab dem 16. November auf Anfrage

