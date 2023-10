Animation Halloween ; créer ta propre citrouille Bibliothèque municipale Aubigny-sur-Nère, 24 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Le Service culturel d’Aubigny-sur-Nère propose, pour préparer Halloween avec les plus petits, un atelier créatif. Chaque enfant est invité à venir réaliser une guirlande de citrouilles, à l’aide de ballons !.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Bibliothèque municipale

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Aubigny-sur-Nère?s Service Culturel is offering a creative workshop to get the little ones ready for Halloween. Each child is invited to come and make a pumpkin garland, using balloons!

El Departamento de Cultura de Aubigny-sur-Nère propone un taller creativo para preparar a los más pequeños para Halloween. Los niños pueden venir a hacer una guirnalda de calabazas con globos

Die Kulturabteilung von Aubigny-sur-Nère bietet einen kreativen Workshop an, um sich mit den Kleinsten auf Halloween vorzubereiten. Jedes Kind ist eingeladen, eine Kürbisgirlande aus Luftballons zu basteln!

