Bien qu’accros au téléphone portable et aux textos, les enfants ne dénigrent pas pour autant la lettre qui suscite chez eux des plaisirs multiples. Cette exposition nous propose de les découvrir Bibliothèque municipale « Au plaisir de Lire » 3 allée de l’église 31280 Drémil-Lafage Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie

05 62 18 57 20 Dans un monde où les enfants sont accros au téléphone portable et aux textos, cette exposition proposée par le Conseil Général (Médiathèque Départementale), témoigne, paradoxalement, des vertus irremplaçables de la correspondance épistolaire. En effet quel plaisir que d’envoyer sa liste de cadeaux au Père Noël, d’écrire à une amie, de guetter le courrier, de montrer aux copains et copines la lettre reçue pendant les vacances et de la dissimuler aux plus grands… L’exposition, après un bref rappel de l’histoire de la poste et du métier de facteur, raconte les inquiétudes d’un petit garçon, soucieux de ne pas recevoir de réponse à sa lettre. Quelles en sont les raisons : perte, erreur, pas assez de timbres, adresse illisible… ? Il décide alors d’en écrire une seconde et nous fait part de ses états d’âme : angoisse, colère, doute…

