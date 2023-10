Atelier POP UP Bibliothèque Municipale « Au fil des Pages » Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Atelier POP UP Bibliothèque Municipale « Au fil des Pages » Treize-Septiers, 27 octobre 2023, Treize-Septiers. Atelier POP UP Vendredi 27 octobre, 14h00 Bibliothèque Municipale « Au fil des Pages » Inscription obligatoire avant le 16/10 Atelier en binôme adulte (parent, grand parent) et enfant de 8 à 12 ans. Bibliothèque Municipale « Au fil des Pages » Treize-Septiers, place de l’église Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@treize-septiers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.33.70.06.57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00 Bibliothèque « Au Fil des Pages » Détails Catégories d’Évènement: Treize-Septiers, Vendée Autres Lieu Bibliothèque Municipale "Au fil des Pages" Adresse Treize-Septiers, place de l'église Ville Treize-Septiers Departement Vendée Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Bibliothèque Municipale "Au fil des Pages" Treize-Septiers latitude longitude 46.983297;-1.231263

Bibliothèque Municipale "Au fil des Pages" Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/