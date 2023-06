Conférence « Guillaume de Seignelay, constructeur » Bibliothèque municipale Appoigny Appoigny Catégories d’Évènement: Appoigny

La bibliothèque municipale d'Appoigny accueille, vendredi 15 septembre de 18h30 à 22h, une conférence sur Guillaume de Seignelay, évêque d'Auxerre de 1207 à 1220, puis évêque de Paris, qui fit ériger la collégiale d'Appoigny.

La conférence sera suivie d’un pot de l’amitié offert par l’association culturelle des Amis de la collégiale d’Appoigny. Bibliothèque municipale 2 Rue du Four À Ban, 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 73 86 38 45 https://www.mairie-appoigny.fr/ https://www.facebook.com/groups/117162174984815 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

