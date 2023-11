ATELIERS CINÉMA D’ANIMATION BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Grenade, 29 novembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Dans le cadre de l’exposition « Les Machines Optiques, naissance de l’image animée », du 09/11 au 21/12/2023 dans la salle d’exposition municipale, la bibliothèque propose 3 ateliers « dessin animé » et 2 ateliers « stop motion », à destination des enfants et de leurs parents..

2023-11-29 fin : 2023-12-13 . .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



As part of the exhibition « Les Machines Optiques, naissance de l’image animée », running from 09/11 to 21/12/2023 in the municipal exhibition hall, the library is offering 3 « cartoon » workshops and 2 « stop motion » workshops, for children and their parents.

En el marco de la exposición « Les Machines Optiques, naissance de l’image animée », que se celebra del 09/11 al 21/12/2023 en la sala de exposiciones municipal, la biblioteca propone 3 talleres de « dibujos animados » y 2 de « stop motion » para los niños y sus padres.

Im Rahmen der Ausstellung « Les Machines Optiques, naissance de l’image animée », die vom 09.11. bis 21.12.2023 in der städtischen Ausstellungshalle stattfindet, bietet die Bibliothek 3 Workshops « Zeichentrickfilm » und 2 Workshops « Stop Motion » für Kinder und ihre Eltern an.

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE