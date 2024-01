Spectacle « Passages » – Nuit de la Lecture Bibliothéque municipale André-Stil Cabestany, samedi 20 janvier 2024.

Spectacle « Passages » – Nuit de la Lecture Passages est un spectacle de cirque tout public de portés acrobatiques sur le thème de l’exil et de la rencontre. Pour la Nuit de la Lecture. Samedi 20 janvier, 20h15 Bibliothéque municipale André-Stil

Pour terminer la Nuit de la Lecture, la bibliothèque vous propose un spectacle pour tous publics par la Compagnie La Brebis Égarée. Cirque, duo burlesque de portés acrobatiques.

Passages est une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, elle, vagabonde, esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos. Un duo burlesque de portés acrobatiques qui aborde les thèmes de l’exil et de la rencontre par le rire et la poésie.

Gratuit, sans inscription. Renseignements au 04 68 50 82 95.

Bibliothéque municipale André-Stil Av. du 19 Mars 1962, 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie

