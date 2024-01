Lectures musicales « Les Livreuses » – Nuit de la Lecture Bibliothéque municipale André-Stil Cabestany, samedi 20 janvier 2024.

Lectures musicales « Les Livreuses » – Nuit de la Lecture Les Livreuses vous proposent pour Les Nuits de la Lecture une lecture musicale pour corps, voix, sourires et grincements, au violoncelle et objets sonores sur des textes de Queneau, Pennac, Ernaux… Samedi 20 janvier, 18h15 Bibliothéque municipale André-Stil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T18:15:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

Lectures musicales au violoncelle et danse sur des textes et chansons de Raymond Queneau, Daniel Pennac, Annie Ernaux, David Foenkinos, Boris Vian…

Par la Compagnie Le Pince-Oreille : avec Catherine Abelanet (lectrice), Adeline Hocdet (comédienne), Marie Grollier (musicienne) et la participation de Vanessa Deprauw (danseuse).

Les Livreuses vous proposent pour Les Nuits de la Lecture une lecture musicale pour corps, voix, sourires et grincements, accompagnée au violoncelle et objets sonores. Du corps naissant, joyeux, érotisé, dansant, au corps vieillissant, celui qui nous porte et nous supporte…)

De 18h15 à 19h00. Public adulte.

Gratuit, sans inscription. Renseignements au 04 68 50 82 95.

Bibliothéque municipale André-Stil Av. du 19 Mars 1962, 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468508295 »}]

