Concert dessiné Bibliothéque municipale André-Stil Cabestany, 24 novembre 2023, Cabestany.

Concert dessiné Vendredi 24 novembre, 18h30 Bibliothéque municipale André-Stil

Ce spectacle est issu d’une rencontre entre deux artistes posant chacun un regard singulier sur l’Occitanie. Après avoir collecté la mémoire de gens d’ici pendant des années, le compositeur et musicien Laurent Cavalié a vu son travail transformé et nourri. Il partage aujourd’hui avec l’artiste et auteur de BD Laurent Bonneau son univers sensible, mettant en lumière une somme de paysages intérieurs.

Bibliothéque municipale André-Stil Av. du 19 Mars 1962, 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468508295 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

Concert Illustration