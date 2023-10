Fête de la Science Bibliothèque municipale – Adultes Salon-de-Provence, 26 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la Fête de la Science, découvrez comment fonctionne notre corps en pleine activité sportive à travers de nombreux jeux et expériences..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Bibliothèque municipale – Adultes Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Fête de la Science, discover how our bodies work in the midst of sporting activity, with a host of games and experiments.

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, descubra cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio a través de una serie de juegos y experimentos.

Entdecken Sie im Rahmen des Wissenschaftsfestes anhand zahlreicher Spiele und Experimente, wie unser Körper bei sportlicher Betätigung funktioniert.

