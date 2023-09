Halloween en musique Bibliothèque municipale – Adultes Salon-de-Provence, 21 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La conteuse et musicienne Merline l’Enchanteuse revient à Salon avec son nouveau spectacle. Jack n’a peur de rien, ni de la mort, ni des monstres, ni des sorcières, ni des masques, encore moins du diable..

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Bibliothèque municipale – Adultes Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Storyteller and musician Merline l’Enchanteuse returns to Salon with her new show. Jack is not afraid of anything, not of death, monsters, witches, masks or the devil.

La cuentacuentos y música Merline l’Enchanteuse vuelve al Salón con su nuevo espectáculo. Jack no tiene miedo a nada, ni a la muerte, ni a los monstruos, ni a las brujas, ni a las máscaras, ni al diablo.

Die Märchenerzählerin und Musikerin Merline l’Enchanteuse kehrt mit ihrem neuen Stück nach Salon zurück. Jack hat vor nichts Angst, nicht vor dem Tod, nicht vor Monstern, nicht vor Hexen, nicht vor Masken und schon gar nicht vor dem Teufel.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence