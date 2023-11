Petit-déjeuner littéraire avec Nathalie Man Bibliothèque municipal Saint-Christoly-de-Blaye, 18 novembre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Dans le cadre de « Livres en Citadelle », la bibliothèque de St Christoly propose un petit-déjeuner littéraire le samedi 18 novembre avec la poétesse, autrice et street-artiste Nathalie Man.

Nathalie Man a publié plusieurs ouvrages dont “Les hommes sont absents” sorti cette année aux éditions Lanskine. Dans ce roman, à partir de discussions avec sa mère, de souvenirs d’enfance sous le franquisme et de l’histoire de sa grand-mère, l’auteure aborde une thématique féministe en faisant le récit de trois générations de femmes.

Au programme du 18 novembre :

– 10h : accueil autour d’un petit déjeuner (thé, café, viennoiseries…)

– 10h30 : début de la rencontre.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00.

Bibliothèque municipal Place de l’Église

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Livres en Citadelle » program, the St Christoly library is hosting a literary breakfast on Saturday November 18 with poet, author and street artist Nathalie Man.

Nathalie Man has published a number of works, including Les hommes sont absents, published this year by Lanskine. In this novel, based on discussions with her mother, memories of her childhood under Francoism and the story of her grandmother, the author tackles a feminist theme by telling the story of three generations of women.

November 18 program:

– 10am: welcome with breakfast (tea, coffee, pastries, etc.)

– 10:30am: start of meeting

En el marco del festival « Livres en Citadelle », la biblioteca St Christoly organiza el sábado 18 de noviembre un desayuno literario con la poeta, escritora y artista callejera Nathalie Man.

Nathalie Man ha publicado varias obras, entre ellas Les hommes sont absents, publicada este año por Lanskine. En esta novela, basada en conversaciones con su madre, recuerdos de su infancia bajo el franquismo y la historia de su abuela, la autora aborda un tema feminista contando la historia de tres generaciones de mujeres.

Programa del 18 de noviembre:

– 10.00 h: bienvenida con desayuno (té, café, bollería, etc.)

– 10.30 h: inicio de la reunión

Im Rahmen von « Livres en Citadelle » veranstaltet die Bibliothek von St Christoly am Samstag, den 18. November ein literarisches Frühstück mit der Dichterin, Autorin und Street-Artistin Nathalie Man.

Nathalie Man hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter das Buch « Les hommes sont absents », das dieses Jahr im Verlag Lanskine erschienen ist. In diesem Roman, der auf Gesprächen mit ihrer Mutter, Kindheitserinnerungen an die Franco-Zeit und der Geschichte ihrer Großmutter basiert, behandelt die Autorin feministische Themen und erzählt von drei Generationen von Frauen.

Programm am 18. November:

– 10:00 Uhr: Begrüßung mit einem Frühstück (Tee, Kaffee, Gebäck?)

– 10:30 Uhr: Beginn des Treffens

Mise à jour le 2023-11-05 par OT Blaye