Ecrire/Peindre : Franchir-s’affranchir Bibliothèque Multimédia Paul Éluard Achères, 16 septembre 2023, Achères.

Vernissage de l’exposition : « Écrire/Peindre : Franchir-s’affranchir » suivie d’une lecture

« Cinq poètes – Gérard Cartier, Sophie Loizeau, Hervé Martin, Anne Segal et Gérard Noiret – se sont joints à moi, pendant ma résidence à la bibliothèque (de septembre 2022 à juin 2023), pour réaliser peintures et écritures autour d’un thème : « Franchir – s’affranchir ». Manière de mettre en évidence les liens essentiels qui existent entre peindre et écrire, dans une rencontre artistique et esthétique.

L’ensemble des dessins, peintures et textes sera exposé à la bibliothèque, où les poètes feront une lecture de leurs textes récents. Ce sera aussi l’occasion de montrer les œuvres réalisées tout au long de cette résidence d’artiste. »

Dominique Lardeux

16h – Entrée libre

Bibliothèque Multimédia Paul Éluard 1 place de la Jamais contente 78260 Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© D. Lardeux et G. Cartier