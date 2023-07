Mots dessinés Bibliothèque Multimédia Paul Éluard Achères Catégories d’Évènement: Achères

Mots dessinés Samedi 16 septembre, 11h00 Bibliothèque Multimédia Paul Éluard Sur inscription

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.

Réalisation d’une fresque autour de l’exposition « Franchir – s’affranchir ».

11h – sur inscription Bibliothèque Multimédia Paul Éluard 1 place de la Jamais contente 78260 Achères 01 39 11 22 95

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

