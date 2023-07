Écoutez des contes autour de gravures d’animaux Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal, 16 septembre 2023, Épinal.

Écoutez des contes autour de gravures d’animaux Samedi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque multimédia intercommunale entrée libre

Dans la salle des boiseries, les enfants sont invités à découvrir des gravures d’animaux, fruits de l’imagination de Jean-Pierre Lécuyer graveur vosgien. À travers poèmes, historiettes et chansons, venez écouter ce que le chat, la vache et le corbeau ont à vous dire !

Bibliothèque multimédia intercommunale 48 rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 39 98 20 http://www.bmi.agglo-epinal.fr/exploitation/ https://www.facebook.com/pages/Bmi-biblioth%C3%A8que-multim%C3%A9dia-intercommunale-Epinal/234894873293261?ref=hl [{« type »: « phone », « value »: « 0329399820 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bmi.agglo-epinal.fr »}] Si vous avez toujours rêvé d’entrer dans la fameuse bibliothèque d’Harry Potter, la salle des boiseries est faite pour vous. Le temps d’une visite, plongez-vous dans les livres anciens, les vieux grimoires, rencontrez des animaux fantastiques.

Classée Monument Historique, la salle des boiseries renferme des meubles en chêne du XVIIIe siècle provenant de la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier et contient une partie des livres anciens de la BMI. Elle est accessible tous les mercredis et samedis après-midi et une visite guidée est proposée chaque mois. L’accueil des groupes est possible sur rendez-vous.

Tout au long de l’année, l’équipe du patrimoine propose des animations autour des collections patrimoniales.

Profitez de la richesse de nos bibliothèques : culture, divertissement et amusement y sont à l’honneur. Elles proposent tout au long de l’année de nombreuses animations : expos, showcases, rendez-vous littéraires, ateliers… Le tout accessible gratuitement. Le réseau des bibliothèques et médiathèques intercommunales se compose de la BMI (Bibliothèque Multimédia Intercommunale) d’Épinal, du relais BMI de Golbey, des médiathèques de Thaon-les-Vosges, de Deyvillers et de Bains-les-Bains.

Vous pouvez surfer sur internet, feuilleter des revues, consulter les dernières nouveautés de BD, mangas, romans, écouter de la musique, visionner des films, découvrir les riches collections patrimoniales et même emprunter un bibliothécaire ! Parking public gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

bmi