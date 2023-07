Musique à la Source : atelier-rencontre avec Marie Oppert Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret, 9 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

La soprano et pensionnaire de la Comédie Française rencontre le public du festival !.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The soprano and Comédie Française resident meets the festival audience!

¡La soprano y residente de la Comédie Française se reúne con el público del festival!

Die Sopranistin und Bewohnerin der Comédie Française trifft das Festivalpublikum!

