Lancement du prix des lecteurs spécial BD : BULLEZ ! Bibliothèque muinicipale Verruyes, 4 novembre 2023, Verruyes.

Verruyes,Deux-Sèvres

Le réseau Lectures Nomades lance son premier Prix spécial BD : Bullez ! Il vous propose une sélection de 4 BD : un manga, une BD franco-belge, un roman graphique et un comic, sur le thème de la tolérance et du respect de l’autre pour faire écho aux valeurs portées par les Jeux Olympiques et les comités de jumelage de son territoire. Venez découvrir ces titres lors de l’après-midi de lancement, samedi 4 novembre à 16h, à la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers (79). S’ils vous intéressent, vous aurez l’hiver pour les emprunter avant d’élire votre préféré pour la soirée de clôture. Prix ouvert aux adultes et adolescents de plus de 15 ans. Participation conditionnée à l’adhésion gratuite mais obligatoire dans l’une des bibliothèques du réseau : Mazières-en-Gâtine, Saint-Lin, Saint-Pardoux-Soutiers et Verruyes. Adhésion possible sur place. Avec le soutien de la Médiathèque Départementale..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Bibliothèque muinicipale

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Lectures Nomades network launches its first Special Comics Prize: Bullez! It features a selection of 4 comics: a manga, a Franco-Belgian comic, a graphic novel and a comic, on the theme of tolerance and respect for others, echoing the values of the Olympic Games and the twinning committees in the region. Come and discover these titles during the launch afternoon, Saturday November 4 at 4pm, at the Saint-Pardoux-Soutiers library (79). If you’re interested, you’ll have the winter to borrow them before voting for your favorite at the closing party. Open to adults and teenagers over 15. Participation is conditional on free but compulsory membership of one of the libraries in the network: Mazières-en-Gâtine, Saint-Lin, Saint-Pardoux-Soutiers and Verruyes. Membership available on site. With the support of the Médiathèque Départementale.

La red Lectures Nomades lanza su primer premio especial de cómic: ¡Bullez! La red propone una selección de 4 cómics: un manga, un cómic franco-belga, una novela gráfica y un cómic, sobre el tema de la tolerancia y el respeto al prójimo, haciéndose eco de los valores promovidos por los Juegos Olímpicos y los comités de hermanamiento de la zona. Venga a descubrir estos títulos en el acto de presentación que tendrá lugar el sábado 4 de noviembre a las 16.00 horas en la biblioteca de Saint-Pardoux-Soutiers (79). Si le interesan, podrá tomarlos prestados antes de votar por su favorito en la noche de clausura. Abierto a adultos y adolescentes a partir de 15 años. La participación está condicionada a la afiliación gratuita pero obligatoria a una de las bibliotecas de la red: Mazières-en-Gâtine, Saint-Lin, Saint-Pardoux-Soutiers y Verruyes. La afiliación puede solicitarse in situ. Con el apoyo de la Médiathèque Départementale.

Das Netzwerk Lectures Nomades schreibt seinen ersten Comic-Sonderpreis aus: Bullez! Es bietet Ihnen eine Auswahl von 4 Comics: einen Manga, einen franko-belgischen Comic, eine Graphic Novel und einen Comic, die sich mit dem Thema Toleranz und Respekt vor dem Anderen beschäftigen, um die Werte widerzuspiegeln, die von den Olympischen Spielen und den Partnerschaftskomitees in seinem Gebiet getragen werden. Entdecken Sie diese Titel beim Eröffnungsnachmittag am Samstag, den 4. November um 16 Uhr in der Bibliothek von Saint-Pardoux-Soutiers (79). Wenn sie Sie interessieren, haben Sie den Winter über Zeit, um sie auszuleihen, bevor Sie am Abschlussabend Ihren Favoriten wählen. Der Preis steht Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren offen. Teilnahme bedingt durch eine kostenlose, aber obligatorische Mitgliedschaft in einer der Bibliotheken des Netzwerks: Mazières-en-Gâtine, Saint-Lin, Saint-Pardoux-Soutiers und Verruyes. Mitgliedschaft auch vor Ort möglich. Mit der Unterstützung der Médiathèque Départementale.

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Val de Gâtine