8è édition des nuits de la lecture Bibliothèque Morlaàs, vendredi 19 janvier 2024.

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

Pour la 8ème édition des Nuits de la lecture la bibliothèque de Morlaàs s’associe à l’association Can’t i Danç. Au programme de cette soirée :

Une batalèra, moment d’échanges, pour présenter René Canton (1921-2015) écrivain, polémiste, secrétaire de l’école Gaston Fébus et maire de Maspie-Lalonquère-Juillacq. Des chants sur le thème du corps. Des découvertes de la littérature occitane. Le tout autour d’une soupe et d’une galette partagées.

Bibliothèque Place des Fors

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN