Rencontre avec Sylvain Forge animée par Caroline Noël Bibliothèque Montréverd, 27 janvier 2023, Mormaison. Rencontre avec Sylvain Forge animée par Caroline Noël Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 Bibliothèque Montréverd Après trois ans d’arrêt, le Printemps du Livre se baladera à nouveau dans les communes de Terres de Montaigu du 19 janvier au 1er février 2023 Bibliothèque Montréverd 4 Rue des Maires, 85260 Montréverd Mormaison 85260 Vendée Pays de la Loire Spécialiste en cybersécurité et conférencier en dramaturgie, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2018, avec Tension extrême, Sylvain Forge est notamment l’auteur de Parasite et de Un parfum de soufre. Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! Avec les 5 rendez-vous proposés par le Printemps du Livre se balade, vous allez débuter le Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure ! Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez profiter en petit comité d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits et grands. Cette nouvelle édition s’organise en même temps que l’événement national des Nuits de la lecture, dont le thème en 2023 est la Peur dans la littérature. Avec le Printemps du Livre se balade, Terres de Montaigu et ses communes membres soutiennent et facilitent l’accès à la culture.

