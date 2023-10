Atelier Kapla: construction géante bibliothèque Montregard, 13 octobre 2023, Montregard.

Montregard,Haute-Loire

de 18h30 à 20h30 construction kapla pour les ados et les adultes .

Participation libre, verre de l’amitié offert par l’association.

bibliothèque

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



from 6:30 pm to 8:30 pm kapla construction for teens and adults.

Free participation, welcome drink offered by the association

de 18.30 a 20.30 horas construcción de kapla para adolescentes y adultos.

Participación libre, con una bebida ofrecida por la asociación

von 18.30 bis 20.30 Uhr Kapla-Bau für Teenager und Erwachsene .

Teilnahme frei, Freundschaftsgetränk vom Verein angeboten

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon