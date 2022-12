Rencontre avec Benoît Séverac bibliothèque Montlaur 31450 Blaringhem Catégories d’évènement: Blaringhem

Nord

Rencontre avec Benoît Séverac bibliothèque Montlaur 31450, 9 décembre 2022, Blaringhem. Rencontre avec Benoît Séverac Vendredi 9 décembre, 19h00 bibliothèque Montlaur 31450 Benoît Séverac sera présent à la bibliothèque de Montlaur, pour parler de son dernier ouvrage le tableau d’un peintre Juif bibliothèque Montlaur 31450 250 rue du Château Blaringhem 59173 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:00:00+01:00

2022-12-09T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blaringhem, Nord Autres Lieu bibliothèque Montlaur 31450 Adresse 250 rue du Château Ville Blaringhem lieuville bibliothèque Montlaur 31450 Blaringhem Departement Nord

bibliothèque Montlaur 31450 Blaringhem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaringhem/

Rencontre avec Benoît Séverac bibliothèque Montlaur 31450 2022-12-09 was last modified: by Rencontre avec Benoît Séverac bibliothèque Montlaur 31450 bibliothèque Montlaur 31450 9 décembre 2022 bibliothèque Montlaur 31450 Blaringhem Blaringhem

Blaringhem Nord