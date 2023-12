Les « Livrekikour(en)t » dans la nuit… sur le marché de plein vent Bibliothèque Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais, 18 janvier 2024, Montbrun-Lauragais.

À Montbrun-Lauragais, le jeudi 18 janvier à partir de 16 h 30, la bibliothèque et le Lecteur du Val joueront leur Nuit de la lecture « hors-les-murs » en disséminant sur le marché de plein vent des livres que les chalands seront invités à retrouver et à adopter (provisoirement). Ces livres, sur le thème de la peur, bien sûr, seront diffusés dans le cadre de l’opération « Livrekikourt » et porteront le nom de code MTB.

Le « Livrekikourt », c’est à la fois un livre buissonnier (style bookcrossing) et l’opération qui a permis sa mise en liberté. Depuis 2007, à l’occasion de nombreux événements organisés par les bibliothèques ou dans les communes, plusieurs milliers de livres ont ainsi été lâchés dans la nature (ou plutôt dans les communes) du sud-est toulousain… dont ils se sont très vite échappés pour aller courir, pour certains, jusqu’à l’autre bout du monde. Une page internet spécifique permet de collecter les nouvelles des Livrekikour(en)t transmises par leurs découvreurs et passeurs : https://livres.app/p/livrekikourt

Samedi en soirée, à Montbrun, la course aux livres sera ouverte, sur le marché ! A vos marques… Prêts ?

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-a-montbrun-lauragais-les-livrekikourent-dans-la-nuit-sur-le-marche-de

Bibliothèque Montbrun-Lauragais Place René Hébrard Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie info@lecteurduval.org https://livres.app/p/livrekikourt https://www.nuitsdelalecture.fr/programme/nuit-de-la-lecture-a-montbrun-lauragais-les-livrekikourent-dans-la-nuit-sur-le-marche-de

Lecteur du Val