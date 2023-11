Atelier bien être Bibliothèque Mont, 19 novembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Lilia art thérapeute vous propose un atelier sur le thème du bien être: Osez être pleinement soi-même, terrasser ses peurs, se dépasser, développer la confiance, la joie et trouver sa puissance..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Bibliothèque

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lilia, art therapist, proposes a workshop on the theme of well-being: Dare to be yourself, overcome your fears, surpass yourself, develop confidence, joy and find your power.

Lilia, arteterapeuta, ofrece un taller sobre el tema del bienestar: Atrévete a ser tú mismo, supera tus miedos, supérate, desarrolla la confianza, la alegría y encuentra tu poder.

Lilia, eine Kunsttherapeutin, bietet Ihnen einen Workshop zum Thema Wohlbefinden an: Trauen Sie sich, ganz Sie selbst zu sein, Ihre Ängste zu überwinden, sich selbst zu überwinden, Vertrauen und Freude zu entwickeln und Ihre Kraft zu finden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Coeur de Béarn