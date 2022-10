Ateliers créatifs sur le thème de la nature à Mons-en-Baroeul Bibliothèque Mons en Baroeul Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Gratuit, (sur inscription pour les ateliers Upcycling : 10h – 14h – 16h)

Ateliers créatifs sur le thème de la nature à Mons-en-Baroeul dans le cadre des Nuits des bibliothèques

Bibliothèque Mons en Baroeul
2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul
Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Exposition, Ateliers créatifs et surprises ! La nouvelle édition métropolitaine de La Nuit des bibliothèques est une belle occasion de mettre en avant la nature et le développement durable. Faites une pause bucolique et créative au Fort !

– Initiez-vous à l’Upcycling (créations textiles à partir de vêtements anciens) avec Clémentine est là

– Participez à la création d’une forêt suspendue et parcourez l’exposition Nature magique avec le collectif Les Yeux d’Argos

– Laissez votre empreinte en réalisant une fresque végétale

– Faites-vous plaisir avec l’Apéro surprise … Et bien sûr : venez tout de vert vêtu (dress code) !

2022-10-15T10:30:00+02:00

2022-10-15T19:30:00+02:00

