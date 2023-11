Les ateliers de Noël Bibliothèque Millefeuille Moras-en-Valloire, 21 novembre 2023, Moras-en-Valloire.

Moras-en-Valloire,Drôme

Venez préparer vos fêtes de noël en décorations avec un atelier créatif, des albums, contes, livres de cuisine, de bricolage et des jeux..

2023-11-21 16:00:00 fin : 2023-12-21 18:00:00. .

Bibliothèque Millefeuille rue des Terreaux

Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and prepare your Christmas decorations with a creative workshop, albums, stories, cookery and craft books, and games.

Ven a decorar la Navidad con un taller creativo, álbumes, cuentos, libros de cocina y manualidades y juegos.

Bereiten Sie sich auf Ihr Weihnachtsfest vor und dekorieren Sie es mit einem Kreativworkshop, Alben, Märchen, Koch- und Bastelbüchern und Spielen.

