Soirée pyjama : Les Arbres et La Conteuse Bibliothèque Millefeuille Moras-en-Valloire, 26 octobre 2023, Moras-en-Valloire.

Moras-en-Valloire,Drôme

Sur le thème des arbres. Avec la conteuse Aimee Tardy. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte..

2023-10-26 18:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Bibliothèque Millefeuille rue des Terreaux

Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the theme of trees. With storyteller Aimee Tardy. Children must be accompanied by an adult.

Sobre el tema de los árboles. Con la cuentacuentos Aimee Tardy. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Zum Thema Bäume. Mit der Märchenerzählerin Aimee Tardy. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche