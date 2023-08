Balade géologique Bibliothèque mille pages Champagne-sur-Oise Catégories d’Évènement: Champagne-sur-Oise

Val-d'Oise Balade géologique Bibliothèque mille pages Champagne-sur-Oise, 17 septembre 2023, Champagne-sur-Oise. Balade géologique Dimanche 17 septembre, 09h30 Bibliothèque mille pages Accès libre sur réservation Balade géologique Venez découvrir le beau paysage Champenois à travers la Balade Géologique animée par Dominique Frizon De Lamotte professeur de géologie attaché à l’université de Cergy et Gille Lemaire, guide attaché au Parc Régional du Vexin.

Départ à 9h30 du parc municipal. Arrivée à l’église prévue à 12h.

Durée : 2h30

Sur inscription musee@pnr-vexin-francais.fr (01 34 48 66 00) ou à la bibliothèque au 01 34 70 98 03. Bibliothèque mille pages 13 rue de Montigny 95660 Champagne-sur-Oise Champagne-sur-Oise 95660 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 48 66 00 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@pnr-vexin-francais.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@pnr-vexin-francais.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 Ville de Champagne-sur-Oise Détails Catégories d’Évènement: Champagne-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Bibliothèque mille pages Adresse 13 rue de Montigny 95660 Champagne-sur-Oise Ville Champagne-sur-Oise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Bibliothèque mille pages Champagne-sur-Oise latitude longitude 49.13961;2.238144

Bibliothèque mille pages Champagne-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagne-sur-oise/