A l’occasion de l’exposition de miniatures agricoles et du marché d’automne les 30 septembre et 1er octobre 2023, la bibliothèque organise un concours photo sur le thème de la ferme.

Prenez des photos durant ce week-end festif et envoyez-les à la bibliothèque par mail le dimanche 8 octobre au plus tard

biblicom.smsd@gmail.com

en précisant vos nom, prénom, adresse (et âge pour les enfants).

Les plus belles photos seront primées par un jury le mercredi 11 octobre (le jury est composé de la bibliothécaire, d’élus et du responsable du Collectif JPG, Club Photo de Ste-Marguerite).

Des lots récompenseront les meilleures photos.

Cinq photos maximum par participant. Le concours est ouvert à tous, enfants et adultes.

Les photos envoyées seront publiées sur la page facebook de la bibliothèque.

Les participants acceptent que les photos envoyées puissent faire l’objet d’une exposition ultérieure.

La prise photographique de personnes nécessite leur agrément. Ne pas envoyer de photos montrant des visages si vous n’avez pas obtenu les autorisations, elles seront retirées du concours.

Cliquez ici pour déposer vos photos

Bibliothèque Michel Bourdais Place de l'église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair

