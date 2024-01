L’utilisation d’Adobe Acrobat Reader : les fonctions gratuites Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

L'utilisation d'Adobe Acrobat Reader : les fonctions gratuites
Jeudi 29 février 2024, 14h00-16h00
Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Participez à notre atelier interactif et découvrez comment exploiter au maximum Adobe Acrobat Reader. Nous explorerons les fonctionnalités gratuites qui simplifieront votre expérience. Transformez vos PDFs avec aisance et maîtrise lors de cette session instructive

Inscription auprès de la bibliothèque
05 56 10 30 60
dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr
https://bibliotheque.bordeaux.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier numérique
Age min 16

