À l'occasion des Journées des langues maternelles et paternelles, la bibliothèque des enfants de Mériadeck vous invite à découvrir en famille la richesse de la langue des signes française (LSF) à travers la lecture bilingue d'histoires autour de l'alimentation, en français et LSF. Proclamée par l'Unesco en 1999 et célébrée depuis tous les 21 février, la Journée internationale de la langue maternelle promeut « la diversité culturelle, le dialogue interculturel et la préservation des langues comme patrimoine culturel partagé ». Depuis 2022, la Ville de Bordeaux souhaite mettre l'accent sur les langues maternelles et paternelles de son territoire. En 2024, cela se déclinera sous la forme d'un programme d'animations du 12 au 21 février comprenant des événements ouverts au grand public ainsi qu'un volet orienté vers le jeune public. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

