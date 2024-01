Mardi de la Musique : L’Oiseau de feu… Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 13 février 2024, Bordeaux.

Mardi de la Musique : L’Oiseau de feu… Mardi 13 février, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T10:30:00+01:00 – 2024-02-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T10:30:00+01:00 – 2024-02-13T12:00:00+01:00

Le ballet d’Igor Stravinsky, L’Oiseau de feu, connut un immense succès dès sa création en 1910, à partir d’une commande de Serge de Diaghilev. D’autres chorégraphes se sont également inspirés de la thématique des oiseaux : danseurs et musiciens du Conservatoire de Bordeaux vous proposent d’explorer ensemble leurs recherches sur ce sujet, ainsi que sur la relation qui lie étroitement danse et musique.

Un Mardi de la Musique proposé par Laure Bénac et Florence Deubel, enseignantes au Conservatoire de musique de Bordeaux Jacques Thibaud. Avec la participation des étudiantes et étudiants de la cellule chorégraphique et les élèves musiciens du cours de culture musicale, avec le concours d’Adrien Bernege, accompagnateur du département danse.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/HiNihbyNlrc

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://pad.philharmoniedeparis.fr/0823572-l-oiseau-de-feu-d-igor-stravinski.aspx »}, {« link »: « https://www.radiofrance.fr/francemusique/serge-de-diaghilev-genese-d-un-impresario-4939763 »}, {« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr »}, {« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/arts-de-la-scene/danse/cellule-choregraphique »}, {« data »: {« author »: « English National Ballet », « cache_age »: 86400, « description »: « http://www.ballet.org.uk », « type »: « video », « title »: « Firebird | English National Ballet », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HiNihbyNlrc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HiNihbyNlrc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOWNJbPgySRAh87DBCZRrGQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube-nocookie.com/embed/HiNihbyNlrc »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mardis de la Musique danse