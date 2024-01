La Vie et l’œuvre de Joseph Joubert (1754-1824) Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, lundi 12 février 2024.

La Vie et l’œuvre de Joseph Joubert (1754-1824) Chaque mois, la Sociéte des Bibliophiles de Guyenne donne une conférence sur l’histoire du livre ouverte à toutes et à tous. Lundi 12 février, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T17:30:00+01:00 – 2024-02-12T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-12T17:30:00+01:00 – 2024-02-12T19:00:00+01:00

À l’approche du bicentenaire de sa mort et de l’ouverture au public de sa maison (IMH) dans l’Yonne en 2024, nous assisterons à la projection d’un documentaire (50 minutes) sur la vie et l’oeuvre de Joubert : récit de sa vie illustré par des images d’archives des fonds Joubert, Musée de Villeneuve-sur-Yonne, la Vallée-aux-Loups, BNF, par des lectures de lettres de Joubert, Fontanes, Chateaubriand, Pauline de Beaumont, et par des entretiens filmés sur l’œuvre avec Bernard Baillaud et Gérard Macé.

À l’issue de la projection M. Jean du Chayla répondra au question de la salle.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

